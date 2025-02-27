Большинство россиян продолжают работать во время болезни

В 2024 году выросла доля компаний, которые предоставляли своим сотрудникам возможность работать в гибридном формате, т. е. часть работы выполнять на территории работодателя (в офисе, на производственной площадке и т. д.), а часть — удаленно. Если в 2023 году их было 33%, то стало 38%. Это показало исследование get experts, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В то же время доля работодателей, использующих только «классический» офисный формат работы, сократилась с 57% до 50%. Тех, у кого весь персонал на удаленке, за год тоже стало меньше: было 10%, а стало 6%.

Упоминают представители бизнеса и формат, о котором в 2023-м не говорил никто: в 6% компаний работа имеет выездной характер без привязки к какому-то конкретному месту. Такой формат работы характерен для полевых сотрудников, а также ИТ-специалистов, которые большую часть времени работают на удаленке, но для конкретных задач выезжают на объекты.

27% работодателей, называющих удаленку преимущественным форматом работы, говорят, что их сотрудники могут работать из любой точки в пределах РФ.

В 43% случаев выбор профессионалами места работы ограничен более жестко: в 23% компаний разрешают работать дома или по другому адресу, который фиксируется в трудовом договоре, а в 20% можно выбрать любое место, но в пределах города присутствия компании.

Не устанавливают никаких ограничений только 16% работодателей, их сотрудники могут работать из любой точки на земном шаре. Еще 14% респондентов затруднились ответить на вопрос о наличии или отсутствии ограничений.

15% работодателей заявили о намерении отказаться от гибридного и удаленного форматов работы и вернуть весь персонал в офис и на производственные площадки. 42% собираются сохранить гибридный формат для всех сотрудников. Удаленку для некоторых сотрудников сохранят в 26% компаний, а для всех — в 6%. Еще 11% не смогли рассказать, изменится ли их взгляд на форматы работы.

40% опрошенных работодателей говорят, что доверяют своим сотрудникам и не контролируют их работу. В 2023 году так говорили 34%. Контролируют подчиненных 58% (годом ранее было 66%). Еще 2% не смогли однозначно обозначить свою позицию.

В топ-5 наиболее популярных методов контроля вошли проверка выполнения задач пару раз в неделю (29%), применение микроменеджмента, т. е. проверки выполнения каждой подзадачи (16%), отчеты по итогам дня (14%) или по итогам проекта (12%), а также контроль через веб-камеры (8%).

Помимо этого, назывались и другие методы: отслеживание времени включения и выключения рабочих компьютеров (7%), неожиданные звонки и/или вопросы (7%), контроль посещаемых в рабочее время сайтов (2%) и т. д.

За год популярность некоторых методов заметно изменилась. Так, работодатели стали реже требовать отчеты по итогам проекта (в 2023-м это делали 19%), следить за временем включения и выключения компьютеров (годом ранее было 10%), практиковать внезапные звонки и вопросы (было 9%) и контролировать интернет-активность работников (было 4%). А вот контроль через веб-камеры стали применять более активно: год назад его использовали только в 1% компаний.

46% работодателей контролируют количество отработанного их сотрудниками времени: 21% делают это с применением специального ПО, 25% используют другие способы контроля. В 6% компаний контроля времени нет, но его планируют ввести. Не учитывают отработанные часы и не планируют это делать в 39% компаний, еще 9% участников опроса не смогли ответить на этот вопрос.

По словам 41% работодателей, их сотрудники работают по 8 часов в день, у 30% они перерабатывают. 14% уточняют, что у них ситуация с рабочим временем складывается по-разному: работники могут в один день переработать, а в другой освободиться раньше или, наоборот, отработать за то, что накануне ушел с работы раньше срока. В 9% компаний практикуется посменная работа и сотрудники работают строго в пределах своей смены. О том, что их персонал работает меньше 8 часов в день, говорят только 4% представителей работодателей. Еще 2% затруднились ответить.

61% работодателей признались, что не против наличия подработки у их сотрудников. При этом для 42% из них важно, чтобы эта подработка не мешала основной работе, а 19% уточнили, что подработка должна быть не в компании-конкуренте. Принципиально против подработки выступают 31% работодателей: по их мнению, это снижает вовлеченность сотрудника и его эффективность.

Мнения представителей компаний по поводу того, должен ли сотрудник сообщать работодателю о наличии у него подработки, разделились: 63% уверены, что это надо делать, 21% — что не надо, 9% считают этот момент некритичным («все равно, сообщит или нет»), и 7% затруднились с ответом.

По словам 15% работодателей, их сотрудники не берут официальный больничный в случае болезни. Берут больничный в 82% компаний, еще 3% не смогли дать ответ.

Только в 26% компаний сотрудники, которые берут официальный больничный, действительно не работают во время него. В 71% случаев сотрудники продолжают работать. 42% делают это исключительно по собственному желанию, 23% работают только над срочными задачами, и 6% выполняют свою работу в полном объеме, но удаленно.

Ответы работодателей, сотрудники которых не берут официальный больничный, несколько отличаются. У них не работают и уходят на больничный неофициально 28% работников. 34% специалистов продолжают работу над срочными задачами, 8% остаются выполнять свою работу в офисе, если их состояние не критическое, и 20% уходят на удаленку и делают всю работу из дома. Затруднились ответить 20% респондентов.

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