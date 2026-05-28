В России разрабатывают безэкипажный катер для перевозки контейнерных грузов

В России ведут разработку безэкипажного катера для перевозки контейнерных грузов, такие технологии планируется использовать для Северного завоза и островной логистики Сахалина и Курильских островов. Об этом замглавы Минпромторга России Василий Шпак рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, ЗАО «СиПроект» строит два безэкипажных катера «Бриз» для запуска маршрута в 2026 году. Также ведется работа над созданием безэкипажного катера для перевозки контейнерных грузов «Клипер».

Шпак отметил, что в 2025 году российский безэкипажный катер «Странник» совершил экспериментальный рейс по доставке посылок на острове Монерон Сахалинской области.

До этого сообщалось, что Китай стал одним из самых востребованных направлений доставки товаров в Россию, поскольку через него сейчас можно выстраивать наиболее оперативные и устойчивые логистические маршруты. Основные грузопотоки из Китая идут в Москву, Санкт-Петербург, Новороссийск и Владивосток.

Ранее сообщалось, что Россия и Бразилия обсуждают создание прямого контейнерного маршрута.

 
