Стало известно, через какую страну чаще всего возят товары в Россию

Китай стал одним из самых востребованных направлений доставки товаров в Россию, поскольку через него сейчас можно выстраивать наиболее оперативные и устойчивые логистические маршруты. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ГК «Деловые Линии».

По данным компании, основные грузопотоки из Китая идут в Москву, Санкт-Петербург, Новороссийск и Владивосток. В пресс-службе уточнили, что чаще всего оттуда везут товары народного потребления, промышленное и электрооборудование, направление особенно востребовано у поставщиков торговых сетей и маркетплейсов.

В компании отметили, что сроки доставки зависят от вида транспорта, характеристик груза, срочности и бюджета, самый быстрый вариант — авиаперевозка: доставка «от двери до двери» занимает в среднем около 10 дней. Такой способ подходит для компактных или срочных отправлений, сказали в «Деловых линиях».

Там добавили, что для крупных и тяжелых партий чаще используют морские контейнерные перевозки. Средний срок доставки по морю составляет около 30 дней в зависимости от маршрута, уточнили в пресс-службе. Автоперевозка, в свою очередь, считается компромиссом между скоростью и стоимостью: выделенным транспортом груз идет в среднем 15–20 дней, в составе сборного груза — 25–30 дней, подчеркнули в компании. По экспресс-маршруту доставка занимает от 7 до 11 дней без перегруза на границе, сказали в пресс-службе.

Там отметили, что, если товар невозможно довезти одним видом транспорта, компании используют мультимодальные схемы — например, сочетание морской и автомобильной перевозки. Такой формат позволяет доставлять грузы не только в крупные логистические центры, но и в другие населенные пункты России, пояснили в пресс-службе.

«На фоне перестройки международных маршрутов Китай стал ключевым драйвером автоперевозок в Россию. Количество разрешений на такие перевозки выросло на 40–45% и превысило 200 тыс., а общий грузооборот достиг более 6 млн тонн. После 2022 года прежние европейские маршруты утратили предсказуемость, а рынок сместился в сторону восточного направления. К 2025 году отрасль сформировала несколько устойчивых коридоров, но по-прежнему зависит от пропускной способности границ, работы паромных линий и процедур оформления», — прокомментировал руководитель службы логистики транспортной компании «Байт Транзит» Семен Дикмаников.

По его словам, международная логистика теперь требует не только выбора маршрута, но и постоянного управления рисками — от прохождения границы до доставки груза получателю.

