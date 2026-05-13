Аэропорты хотят обязать заботиться о пассажирах в случае задержки рейсов

КПРФ предлагает Минтрансу ввести в аэропортах дополнительные меры поддержки тех пассажиров, чьи рейсы задерживаются на неопределенный срок по независящим от них обстоятельствам. Меры предполагают возможность бесплатной зарядки для гаджетов, бесплатную питьевую воду и покупку продуктов без наценок. Соответствующий запрос КПРФ отправило в ведомство, документ есть у «Газеты.Ru».
 
Как отмечается в обращении, на майские праздники значительное количество россиян планировали отдых, однако по независящим от пассажиров причинами многие рейсы задерживались или вовсе отменялись. Это привело «к вынужденному пребыванию граждан на территории аэропортов в зонах ожидания». Пассажиры отмечали «ряд проблем, с которыми им пришлось столкнуться в период ожидания», обратили внимание в партии.
 
«У людей часто нет понимания, сколько им ждать вылета. Надо ли требовать гостиницу от авиакомпании. Или через час ограничения снимут и можно будет вылететь… Особенно тяжело переживают эту ситуацию люди с ограниченными возможностями здоровья, пожилые, семьи с детьми. Да всем непросто! В залах ожидания аэропортов нет дешевых магазинов, где можно по нормальной цене купить бутерброд и бутылку воды, только дорогущие кафе, негде зарядить телефон, чтобы позвонить родным и попросить их не волноваться, а спят люди часто прямо на полу, если сидячих мест не хватает. А их при массовых задержках всегда не хватает. Поэтому в аэропортах стопроцентно должна быть инфраструктура, которая хотя бы минимизирует проблемы ожидающих вылета пассажиров и не будет вынуждать их тратить лишние деньги. Вода, еда, зарядка для телефонов и ноутбуков – все это должно быть», — подчеркнул в комментарии «Газете.Ru» депутат от КПРФ Георгий Камнев.
 
Поэтому, говорится в обращении партии к Минтрансу, необходимо обязать аэропорты организовать для таких пассажиров бесплатные источники электроснабжения для зарядки гаджетов, увеличить количество бесплатных источников питьевой воды, предусмотреть возможность выделения отдельных площадей для торговых точек, продающих продукты без торговой наценки, а также внедрить бесплатное онлайн-информирование пассажиров об отмене или задержке рейса в связи с форс-мажорными обстоятельствами.
 
10 мая авиасообщение на южном направлении полностью восстановили после атаки украинских дронов, сообщили в Минтрансе России. При этом в АТОР предупредили: отрасль еще испытывает последствия кризиса, и около 10% рейсов выполняются по скорректированному расписанию. Как сейчас работает система полетов — в материале «Газеты.Ru».
 
 
 

 

Ранее сообщалось, что СберСтрахование поддержит пассажиров отмененных и задержанных авиарейсов.

 
