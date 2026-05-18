Война США и Израиля против Ирана
Air France продолжит приостановку рейсов на Ближний Восток на фоне эскалации в регионе

Авиакомпания Air France из-за эскалации на Ближнем Востоке продлила приостановку полетов в ряд городов региона. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

В заявлении говорится, что в связи с ситуацией с безопасностью в пунктах прилета и закрытием некоторых воздушных пространств Air France решила продлить приостановку рейсов в Тель-Авив, Дубай, Бейрут и Эр-Рияд. Полеты в Эр-Рияд будут приостановлены до 26 мая, в Дубай, Тель-Авив и Бейрут — до 3 июня.

15 апреля министерство экономического развития РФ выступило с инициативой о том, что летавшие раньше на Ближний Восток самолеты могут начать выполнять рейсы по популярным внутри России направлениям.

В конце февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. На фоне конфликта из-за отмены рейсов тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что мировые авиакомпании разрабатывают планы действий на фоне перебоев в поставках авиационного топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке.

 
