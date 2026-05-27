Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В ГД выступили против полного запрета использования ИИ студентами

Чернышов: не следует полностью запрещать студентам использовать ИИ в учебе
Максим Блинов/РИА Новости

Полностью запрещать студентам использовать искусственный интеллект (ИИ) в учебе не следует, однако при защите дипломов основное внимание должно уделяться не тексту работы, а устной защите и пониманию темы. Об этом ТАСС рассказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

По его мнению, позиция главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова о том, что развитие ИИ может привести к смещению акцентов при защите дипломных работ в сторону устного ответа, выглядит закономерной и логичной на фоне происходящих в образовательной сфере изменений.

Чернышов считает, что следует ввести понятные правила использования нейросетей в учебных работах.

До этого Фальков заявил, что развитие искусственного интеллекта может привести к отказу от письменных дипломных работ и возвращению к устным экзаменам. Своим мнением глава министерства науки и высшего образования РФ поделился на круглом столе, посвященном использованию ИИ в учебном процессе и оценке выпускных квалификационных работ.

Ранее ЛДПР потребовало проверить систему «Антиплагиат» из-за частых ошибок при выявлении текста, созданного ИИ.

 
Теперь вы знаете
Осторожно, «раздолжнители»! Стоит ли верить рекламе, где обещают списать долги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!