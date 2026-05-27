В ГД выступили против полного запрета использования ИИ студентами

Полностью запрещать студентам использовать искусственный интеллект (ИИ) в учебе не следует, однако при защите дипломов основное внимание должно уделяться не тексту работы, а устной защите и пониманию темы. Об этом ТАСС рассказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

По его мнению, позиция главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова о том, что развитие ИИ может привести к смещению акцентов при защите дипломных работ в сторону устного ответа, выглядит закономерной и логичной на фоне происходящих в образовательной сфере изменений.

Чернышов считает, что следует ввести понятные правила использования нейросетей в учебных работах.

До этого Фальков заявил, что развитие искусственного интеллекта может привести к отказу от письменных дипломных работ и возвращению к устным экзаменам. Своим мнением глава министерства науки и высшего образования РФ поделился на круглом столе, посвященном использованию ИИ в учебном процессе и оценке выпускных квалификационных работ.

Ранее ЛДПР потребовало проверить систему «Антиплагиат» из-за частых ошибок при выявлении текста, созданного ИИ.