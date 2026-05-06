ЛДПР просит проверить систему «Антиплагиат» из-за ошибок ИИ при проверке курсовых

Министерство образования должно проверить систему «Антиплагиат ВУЗ» из-за того что проверка студенческих работ на использование в тексте искусственного интеллекта (ИИ) часто ошибается и считает полностью самостоятельные работы сгенерированными нейросетями. С таким обращением (копия есть у «Газеты.Ru») к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову выступил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

Как отмечается в обращении, после внедрения в систему «Антиплагиат ВУЗ» модуля выявления текстов, сгенерированных ИИ, сложилась практика массового недопуска студентов до защиты выпускных квалификационных работ. Проблема затрагивает не только студентов, но и авторов диссертаций на соискание ученых степеней.

«В последнее время ЛДПР получает массовые жалобы — студенты российских вузов и молодые исследователи сталкиваются с вопиющей несправедливостью. После внедрения в систему «Антиплагиат ВУЗ» модуля, призванного выявлять тексты, написанные с использованием искусственного интеллекта, учащихся массового не допускают до защиты квалификационных работ или отправляют на пересдачу. И дело вовсе не в том, что студенты использовали нейросеть — некорректно работающий алгоритм регулярно определяет самостоятельно написанные работы, как сгенерированные. При этом многие ВУЗы требуют справку из системы «Антиплагиат», подтверждающую полное отсутствие использования нейросетей. Из-за этого учащимся приходится многократно упрощать свои курсовые или десятки раз их переписывать, тем самым занижая качество собственной работы», - заявил Слуцкий в комментарии для «Газеты.Ru».

Дело в том, что система часто выдает написанный человеком текст за якобы сгенерированный нейросетью. В отдельных случаях уровень якобы машинного текста достигает 96 % в самостоятельно написанных работах, заметили члены партии.

«Проблема усугубляется непрозрачностью критериев оценки: фиксируется как пропуск действительно сгенерированного текста, так и обнуление полностью самостоятельных исследований», — подчеркнули в ЛДПР.

Слуцкий привет в пример рассказ Чехова «Дама с собачкой», написанный еще в 1898 году, в котором «компьютерный интеллект узрел нейросетевой след».

«Под подозрения также попадали произведения великих русских классиков — Пушкина, Толстого и Достоевского. Очевидно, что ситуация с «Антиплагиатом» в корне убивает мотивацию студентов готовить свои работы», — отметил лидер ЛДПР.

Установленные вузами нулевые пороги допустимой генерации текста и большое число «ложных срабатываний детектора» привели к тому, что студенты и авторы диссертаций вынуждены упрощать текст исследований или полностью их переписывать, указывается в обращении.

До этого исполнительный директор компании «Антиплагиат» Евгений Лукьянчиков заявил, что искусственный интеллект может написать диплом, однако у этого есть ряд существенных рисков.

Как отметил эксперт, цель диплома не сводится к готовому тексту, а заключается в том, чтобы студент прошел исследовательский путь самостоятельно.

