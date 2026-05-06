Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Политика

ЛДПР просит проверить систему «Антиплагиат» из-за ошибок ИИ при проверке курсовых

Слуцкий: система «Антиплагиат ВУЗ» нашла нейросетевой след в рассказе Чехова
AP

Министерство образования должно проверить систему «Антиплагиат ВУЗ» из-за того что проверка студенческих работ на использование в тексте искусственного интеллекта (ИИ) часто ошибается и считает полностью самостоятельные работы сгенерированными нейросетями. С таким обращением (копия есть у «Газеты.Ru») к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову выступил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

Как отмечается в обращении, после внедрения в систему «Антиплагиат ВУЗ» модуля выявления текстов, сгенерированных ИИ, сложилась практика массового недопуска студентов до защиты выпускных квалификационных работ. Проблема затрагивает не только студентов, но и авторов диссертаций на соискание ученых степеней.

«В последнее время ЛДПР получает массовые жалобы — студенты российских вузов и молодые исследователи сталкиваются с вопиющей несправедливостью. После внедрения в систему «Антиплагиат ВУЗ» модуля, призванного выявлять тексты, написанные с использованием искусственного интеллекта, учащихся массового не допускают до защиты квалификационных работ или отправляют на пересдачу. И дело вовсе не в том, что студенты использовали нейросеть — некорректно работающий алгоритм регулярно определяет самостоятельно написанные работы, как сгенерированные. При этом многие ВУЗы требуют справку из системы «Антиплагиат», подтверждающую полное отсутствие использования нейросетей. Из-за этого учащимся приходится многократно упрощать свои курсовые или десятки раз их переписывать, тем самым занижая качество собственной работы», - заявил Слуцкий в комментарии для «Газеты.Ru».

Дело в том, что система часто выдает написанный человеком текст за якобы сгенерированный нейросетью. В отдельных случаях уровень якобы машинного текста достигает 96 % в самостоятельно написанных работах, заметили члены партии.

«Проблема усугубляется непрозрачностью критериев оценки: фиксируется как пропуск действительно сгенерированного текста, так и обнуление полностью самостоятельных исследований», — подчеркнули в ЛДПР.

Слуцкий привет в пример рассказ Чехова «Дама с собачкой», написанный еще в 1898 году, в котором «компьютерный интеллект узрел нейросетевой след».

«Под подозрения также попадали произведения великих русских классиков — Пушкина, Толстого и Достоевского. Очевидно, что ситуация с «Антиплагиатом» в корне убивает мотивацию студентов готовить свои работы», — отметил лидер ЛДПР.

Установленные вузами нулевые пороги допустимой генерации текста и большое число «ложных срабатываний детектора» привели к тому, что студенты и авторы диссертаций вынуждены упрощать текст исследований или полностью их переписывать, указывается в обращении.

До этого исполнительный директор компании «Антиплагиат» Евгений Лукьянчиков заявил, что искусственный интеллект может написать диплом, однако у этого есть ряд существенных рисков.

Как отметил эксперт, цель диплома не сводится к готовому тексту, а заключается в том, чтобы студент прошел исследовательский путь самостоятельно.

Ранее россияне рассказали, кому больше доверяют — астрологам или нейросетям.

 
Теперь вы знаете
Удар возмездия по Украине, бум антидепрессантов и возвращение интернета. Главное за 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!