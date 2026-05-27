В России предрекли исчезновение дипломов в вузах в привычном виде

Фальков: в России могут отказаться от дипломных работ в пользу устного экзамена
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что развитие искусственного интеллекта может привести к отказу от письменных дипломных работ и возвращению к устным экзаменам. Об этом сообщило РИА Новости.

Своим мнением глава министерства науки и высшего образования РФ поделился на круглом столе, посвященном использованию ИИ в учебном процессе и оценке выпускных квалификационных работ.

По словам Фалькова, система высшего образования фактически возвращается к своим истокам, где ключевую роль играют устная оценка и личное общение преподавателя со студентом. Министр отметил, что никакая система искусственного интеллекта не сможет полностью подготовить человека к вопросам преподавателя, поскольку реальные знания и уровень подготовки все равно становятся очевидны во время общения.

Фальков также заявил, что поколение 2025–2039 годов будет не просто осваивать технологии ИИ, а жить и мыслить с их помощью. На этом фоне, по мнению министра, диплом в его привычном формате со временем перестанет существовать.

Глава ведомства считает, что в будущем российские вузы могут вновь сделать основной акцент на устных экзаменах.

Ранее ЛДПР потребовало проверить систему «Антиплагиат» из-за частых ошибок при выявлении текста, созданного ИИ.

 
