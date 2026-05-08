На Ставрополье подростки избили школьника, он в тяжелом состоянии

В Ставропольском крае избиение школьника закончилось возбуждением уголовного дела. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
Инцидент произошел в Буденовске. О ситуации следователи узнали после публикаций в социальных сетях. Компания подростков избила мальчика.
В результате он попал в больницу с многочисленными травмами. Его состояние медики оценивают как тяжелое. Подробности о повреждениях отсутствуют.
Родители опасаются, что школьников не привлекут к ответственности из-за возраста.
По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.
«Проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и всех причастных к совершенному преступлению лиц», – сообщается в публикации.
