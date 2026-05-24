Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Автомобили

В Перми избили школьника, который пнул женщину в автобусе

В Перми избили подростка, который пнул женщину из-за просьбы не курить в автобусе
Telegram-канал «Ural Mash»

В Перми школьника, который пнул женщину в живот из-за просьбы не курить в автобусе, избили за гаражами. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Местные ребята нашли подростка и его кореша, который снимал расправу над женщиной, позвали их поговорить и устроили самосуд. Защитники объяснили, что когда увидели издевательства шпаны, не смогли пройти мимо», – говорится в публикации.

По данным канала, инцидент произошел 21 мая. Женщина попросила школьника не курить в общественном транспорте рядом с другими детьми, тогда подросток пнул ее ногой в живот. Также сообщается, что когда женщина в слезах пыталась встать с пола в автобусе, никто из пассажиров ей не помог. Следственный комитет возбудил уголовное дело за хулиганство.

До этого в Санкт-Петербурге водитель распылил перцовый баллончик в ребенка и разбил лобовое стекло автомобиля из-за конфликта на Новоприозерском шоссе. Видеорегистратор запечатлел инцидент.

Ранее в Приморье водитель насильно удерживал испуганную девочку в автобус.

 
Теперь вы знаете
Как поставить на место токсичного коллегу и не навредить себе? Алгоритм от карьерного консультанта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!