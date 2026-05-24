В Перми избили школьника, который пнул женщину в автобусе

В Перми избили подростка, который пнул женщину из-за просьбы не курить в автобусе

В Перми школьника, который пнул женщину в живот из-за просьбы не курить в автобусе, избили за гаражами. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Местные ребята нашли подростка и его кореша, который снимал расправу над женщиной, позвали их поговорить и устроили самосуд. Защитники объяснили, что когда увидели издевательства шпаны, не смогли пройти мимо», – говорится в публикации.

По данным канала, инцидент произошел 21 мая. Женщина попросила школьника не курить в общественном транспорте рядом с другими детьми, тогда подросток пнул ее ногой в живот. Также сообщается, что когда женщина в слезах пыталась встать с пола в автобусе, никто из пассажиров ей не помог. Следственный комитет возбудил уголовное дело за хулиганство.

До этого в Санкт-Петербурге водитель распылил перцовый баллончик в ребенка и разбил лобовое стекло автомобиля из-за конфликта на Новоприозерском шоссе. Видеорегистратор запечатлел инцидент.

Ранее в Приморье водитель насильно удерживал испуганную девочку в автобус.