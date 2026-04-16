Губернатор Кубани рассказал о состоянии пляжей Анапы

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что пляжи Анапы готовы к новому сезону. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что власти планируют открыть сезон 1 июня, но местные жители и туристы жалуются на состояние пляжей и воды в море.

По информации Telegram-канала, на пляжи Анапы завозят покрытие, состоящее из большого количества ила и глины. В нем также почти нет кварца, именно он позволяет комфортно лежать на пляже. Кроме того, сохраняется риск нового появления мазута, ведь со временем завезенное покрытие перемешается с нижними слоями.

14 апреля Оперштаб Краснодарского края сообщал, что на центральном пляже Анапы проходят работы по уборке после выброса нефтепродуктов, их планируют завершить в течение суток.

В уборке береговой полосы недалеко от центрального пляжа были задействованы 89 сотрудников Кубань-СПАС, главного управления по Краснодарскому краю МЧС России и Морспасслужбы.

