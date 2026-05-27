Один человек не выжил во время пожара на ямальском месторождении

На Ямале один человек не выжил во время пожара на месторождении
МЧС России/РИА Новости

На Ямале во время пожара на Северо-Тамбейском месторождении не выжил человек. Об этом со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу по Ямальскому району сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 27 мая на территории нефтегазоконденсатного месторождения. Внезапно вспыхнул пожар, и в результате возгорания не выжил один человек. В данный момент ведутся работы по ликвидации последствий возгорания.

Причина пожара устанавливается. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Специалисты оценят соблюдение норм промышленной безопасности и охраны труда.

До этого десятилетняя школьница не выжила во время пожара в Саратовской области. Вспыхнул двухэтажный коттедж — пламя стремительно охватило 88 квадратных метров.

Ранее была названа возможная причина пожара под Омском, в котором не выжили шесть челове.

 
