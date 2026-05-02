Десятилетняя школьница не выжила во время пожара в Саратовской области

В Саратовской области десятилетняя девочка не выжила при пожаре

В Саратовской области ребенок не выжил во время пожара в жилом доме. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 2 мая в городе Балаково. В садовом товариществе «Приморье» вспыхнул двухэтажный коттедж — пламя стремительно охватило 88 квадратных метров. Огонь перекинулся и на припаркованные рядом два автомобиля.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание. Внутри спасатели обнаружили десятилетнюю девочку без признаков жизни. Отца и мать ребенка с ожогами доставили в медицинское учреждение.

На месте сейчас работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Причина случившегося выясняется.

