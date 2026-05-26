Названа возможная причина пожара под Омском, в котором не выжили шесть человек

Короткое замыкание могло спровоцировать пожар в частном доме в Омской области, в результате которого не выжили шесть человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России.

«Предварительной причиной пожара стало замыкание электропроводки. Более точно причину установят в ходе проведения пожарно-технической экспертизы», — рассказали в ведомстве.

26 мая в селе Юрьевка в Омской области загорелся частный дом. По данным СК России, после пожара не удалось спасти шесть человек — 25-летнюю хозяйку дома, ее годовалого сына и двух дочерей в возрасте двух и пяти лет, 35-летнюю подругу владелицы здания и ее 14-летнего сына. На фоне произошедшего было возбуждено уголовное дело. На место происшествия прибыли следователи, которым предстоит установить все обстоятельства случившегося. С этой целью они опрашивают соседей и осматривают сгоревшее строение. Ожидается, что специалисты по итогам проверки дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за профилактику пожаров.

Ранее в Московской области сгорел дачный дом, в котором находились пять человек.

 
