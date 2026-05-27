Уганда закрыла границу с Конго из-за риска распространения Эболы

Власти Уганды приняли решение немедленно закрыть границу с Демократической Республикой Конго (ДРК) с целью снижения риска распространения лихорадки Эбола. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны в X.

Исключение допускается для групп реагирования на эпидемию, гуманитарных операций, транспортировки продовольствия и грузов, а также сотрудников служб безопасности. Все въезжающие и выезжающие лица должны будут пройти осмотр и заполнить анкеты с указанием предполагаемого местонахождения.

Люди, возвращающиеся из ДРК в Уганду, будут обязаны пройти самоизоляцию в течение 21 дня под наблюдением минздрава и районных групп эпидемиологического надзора.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. По данным ВОЗ, зафиксировано международное распространение заболевания.

Эбола – острое, крайне заразное и смертельно опасное вирусное заболевание, которое сопровождается тяжелой интоксикацией и множественными кровотечениями. В зависимости от штамма летальность составляет от 30 до 90%.

Ранее Канада закрыла въезд для жителей стран, где возможны вспышки Эболы.