Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Уганда закрыла границу с Конго из-за риска распространения Эболы

Минздрав Уганды: граница с Конго временно закрыта из-за вспышки Эболы
Media Lens King/Shutterstock/FOTODOM

Власти Уганды приняли решение немедленно закрыть границу с Демократической Республикой Конго (ДРК) с целью снижения риска распространения лихорадки Эбола. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны в X.

Исключение допускается для групп реагирования на эпидемию, гуманитарных операций, транспортировки продовольствия и грузов, а также сотрудников служб безопасности. Все въезжающие и выезжающие лица должны будут пройти осмотр и заполнить анкеты с указанием предполагаемого местонахождения.

Люди, возвращающиеся из ДРК в Уганду, будут обязаны пройти самоизоляцию в течение 21 дня под наблюдением минздрава и районных групп эпидемиологического надзора.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. По данным ВОЗ, зафиксировано международное распространение заболевания.

Эбола – острое, крайне заразное и смертельно опасное вирусное заболевание, которое сопровождается тяжелой интоксикацией и множественными кровотечениями. В зависимости от штамма летальность составляет от 30 до 90%.

Ранее Канада закрыла въезд для жителей стран, где возможны вспышки Эболы.

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!