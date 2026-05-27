Канада закрыла въезд для жителей стран, где возможны вспышки Эболы

Канада временно закрыла въезд для жителей стран с высоким риском распространения лихорадки Эбола. Об этом говорится в заявлении на сайте канадского правительства.

Запрет распространяется на жителей ДР Конго, Уганды и Южного Судана. Канадские граждане и постоянные резиденты, которые находились в указанных странах, при возвращении должны будут соблюдать карантин в течение 21 дня. Власти Канады готовы предоставить места для самоизоляции тем, у кого нет такой возможности.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. По данным ВОЗ, зафиксировано международное распространение заболевания.

Эбола — острое, крайне заразное и смертельно опасное вирусное заболевание, которое сопровождается тяжелой интоксикацией и множественными кровотечениями. В зависимости от штамма летальность составляет от 30 до 90 процентов.

Ранее инфекционист допустил завоз лихорадки Эбола в Россию.