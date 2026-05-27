Пермский школьник взорвал самодельную петарду и получил ожоги лица, шеи и руки

В Перми школьник обжог лицо, шею и руку, взорвав самодельную петарду

В Перми мальчик взорвал самодельную петарду и оказался в больнице с ожогами. Об этом сообщает МКУ «УГЗЭП».

Инцидент произошел 22 мая возле дома №97 по улице Обросова, когда шестиклассник гулял во дворе. Он самостоятельно смастерил нечто похожее на петарду и поджег устройство. Оно сдетонировала прямо в руках ребенка.

В результате мальчик получил термические ожоги I и II степени — пострадали лицо, шея и левая рука. Отмечается, что ребенок с 2021 года состоит на учете у врача-психиатра. Точные детали и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются.

