Россиянин чуть не остался без глаза из-за фейерверка

В Татарстане мужчина чуть не остался без глаза из-за фейерверка

В Татарстане 45-летний мужчина чуть не остался без глаза, когда запускал фейерверк. Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерняя Казань».

Инцидент произошел в деревне Каинки Верхнеуслонского района, когда местный житель занимался запуском пиротехнического изделия. Во время активации фейерверка произошел несчастный случай, в результате которого мужчина получил контузию глаза, ожог роговицы, глазного яблока и лица.

Пострадавший самостоятельно обратился за помощью к медикам. Врачи оказали ему необходимую помощь и отправили мужчину проходить дальнейшее лечение амбулаторно.

До этого шестилетний мальчик травмировал руку петардой в Сочи. В этот момент он гулял со своим братом и другими детьми.

Ранее в Ижевске подросток едва не остался без глаза, взорвав петарду в банке из-под газировки.