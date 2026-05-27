Врачи рассказали о состоянии выпавшего из окна мальчика в Екатеринбурге

Ura.ru: выпавший с 15-го этажа мальчик в Екатеринбурге начал ходить
Четырехлетний ребенок, выпавший из окна 15-го этажа в Екатеринбург, выжил и начал самостоятельно ходить. Об этом сообщает Ura.ru.

После падения мальчик оказался в коме и перенес несколько операций. Сейчас, как рассказала в эфире ОТВ министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, ребенок уже самостоятельно ест, играет и передвигается. При этом она уточнила, что его реабилитация продолжается.

Инцидент произошел 13 мая. По данным следствия, в тот день мальчик находился дома под присмотром старшего брата и получил доступ к открытому окну. Ребенок выпал на газон возле дома.

Очевидцы пытались спасти малыша — одна из прохожих попыталась поймать его, однако не успела.

Как сообщили в Следственном комитете, семья ребенка неполная и не состояла на учете в ПДН. Мать мальчика работает в РЖД. По информации следствия, она часто оставляла детей одних.

Ранее в Бурятии четырехлетний ребенок также выжил после падения из окна многоэтажки.

 
