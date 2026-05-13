В Екатеринбурге четырехлетний ребенок выжил после падения с 15-го этажа

Ребенок из Екатеринбурга оказался в больнице после того, как упал с высоты. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел на Таватуйской. По данным портала, четырехлетний ребенок выпал из окна 15-го этажа и приземлился на газон.

В результате он выжил. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего, сейчас он в реанимации.

На ситуацию обратили внимание представители ПДН. Им предстоит выяснить, почему несовершеннолетний выпал из окна и другие подробности произошедшего.

До этого в Омске трехлетнего ребенка госпитализировали после того, как он выпал из окна дома на улице Багратиона. Близкие оставили мальчика одного в помещении, он смог добраться до окна и спикировал с четвертого этажа.

Во время падении он получил травмы, ему понадобилась помощь специалистов. По факту произошедшего правоохранители организовали проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее трехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Тверской области, его не спасли.