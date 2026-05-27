На Урал обрушился ураган

На Свердловскую область обрушился ураган. Об этом сообщает портал Ura.ru.

«В Екатеринбурге шторм повалил деревья и уронил заборы, по всему городу песчаные бури», — говорится в посте.

По данным регионального МЧС, 27 мая в Свердловской области ожидаются град, ливень, ветер 25 метров в секунду.

«Все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить. Без крайней необходимости на улицу не выходить, а переждать непогоду в офисе или квартире», — сказано в сообщении ведомства.

Там также обратились и к водителям с просьбой быть внимательными в таких погодных условиях. Спасатели напомнили о надежности крытой парковки в период урагана.

В Челябинской области 27 и 28 мая также ожидается ветряная погода. Порывы, по данным пресс-службы областного управления МЧС, достигнут 20 метров в секунду. В ведомстве также напомнили о правилах безопасности.

Ранее москвичей предупредили о риске более частых смерчей и ураганов в ближайшие десятилетия.