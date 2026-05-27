Детские футболки с ошибкой в слове «Россия» продают в Красноярском крае

В Минусинске/VK

В Красноярском крае заметили в продаже футболки с ошибкой в слове «Россия». Об этом во «ВКонтакте» сообщает группа «В Минусинске».

Футболки с ошибкой заметили в магазине, расположенном на улице Пушкина в Минусинске. Женщина сделала сотрудникам торговой точки замечание, однако они не отреагировали.

До этого в российском регионе пожаловались на «атракционы» и «фантаны». В администрации парка, где был размещен стенд с ошибками в словах, сообщили, что ответственность за это несет подрядчик. Он должен был согласовать табличку, но не сделал этого и теперь переделывает ее за свой счет. Также подрядчику предъявят официальные претензии.

Ранее экскурсионную схему со словами «гоубвахта» и «шевский» нашли в Ставрополе.

 
