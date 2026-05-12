В Ульяновске пожаловались на слова «сдесь» и «фантан» на стенде в парке

Жители Ульяновска пожаловались на эвакуационный план с грубыми орфографическими ошибками. Об этом пишет издание «Подъем».

На стенде с планом заметили «фантан», «атракционная зона», «при чрезвычайных ситуаций», «сдесь».

В администрации парка «Семья» объяснили, что за ошибки в ответе подрядчик — он должен был согласовать табличку, но не сделал этого и теперь переделывает ее за свой счет. Также подрядчику предъявят официальные претензии.

Вроде сняли оперативно, но это было замечено. <...> Это мрак, честно», — сказали представители парка.

В феврале были названы самые частые ошибки школьников в ЕГЭ по русскому языку и математике. Самым сложным в ЕГЭ по русскому языку оказалось задание №3 повышенного уровня сложности, связанное с функциональной стилистикой и культурой речи. Средний процент выполнения составил всего 31% по сравнению с 47% в 2024 г.

Ранее кот-инвалид стал звездой соцсетей, катаясь в машине с хозяйкой-таксисткой.