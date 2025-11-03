На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экскурсионную схему со словами «гоубвахта» и «шевский» нашли в Ставрополе

Власти Ставрополя получили жалобу на экскурсионную схему с ошибками на Крепостной горе
Власти Ставрополя получили жалобу на экскурсионную схему с грубыми ошибками в словах на Крепостной горе. Об этом сообщает издание Stavropol.Media.

Фотографии стенда, установленного в центре города, очевидица по имени Светлана отправила в чат муниципального центра управления в Telegram.

«Подскажите, пожалуйста, что такое «шеВский» дом и «гОуБвахта»? Не стыдно перед туристами? Просто журнал «Крокодил» какой-то!» — выразила недовольство она.

В комментариях жители города напомнили, что Ставрополь претендует на звание культурной столицы 2027 года.

В администрации Ставрополя уточнили, что «информация направлена в работу специалистам».

Кроме того, на стенде в слове «информационных» пропущена буква «н», а в слове «интендантства» отсутствует буква «т».

