Россиянам объяснили, как спастись от шаровой молнии

Шаровая молния — загадочное явление: она может двигаться не только прямо, но и по угловой траектории или по дуге, поэтому предсказать ее поведение невозможно. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.

Чтобы спастись от шаровой молнии, он посоветовал как можно скорее избавиться от точек притяжения, например от смартфона. Попытка убежать, по его словам, может помочь, но стоит помнить, что воздух в грозу наэлектризован, поэтому на улице лучше не находиться.

«Если вдруг увидели — постараться спрятаться в укрытие. Если вы находитесь в машине, то оставаться в машине. Ни в коем случае не вылезать, потому что машина имеет электрические колеса, покрышки резиновые», — посоветовал эксперт.

25 мая сразу в двух регионах России шаровая молния обрушилась на жилые дома.

Так, в городе Шенкурск Архангельской области молния попала в деревянный двухквартирный дом. Ударом пробило обшивку дома и внутреннюю часть стены.

Другой инцидент произошел в селе Сторожевск Республики Коми. После удара загорелся частный дом. Огонь охватил около 30 квадратных метров жилья. Пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание. В обоих случаях жильцы не пострадали.

