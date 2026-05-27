«Это профилактика»: в Госдуме объяснили, каким релокантам грозит арест имущества

По новому закону об аресте имущества релокантов не будут наказывать за прошлое – закон обратной силы не имеет, подчеркнул первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, юрист Юрий Синельщиков. Это больше профилактическая мера, которая будет применяться нечасто, заявил он в беседе с НСН.

«Это больше профилактический законопроект всё-таки, мы не располагаем точной информацией, сколько возможно таких правонарушений, – подчеркнул депутат. – Конечно, это именно на будущее, чтобы люди задумались о том, что делают и произносят».

По мнению Синельщикова, на практике закон будет применяться редко, а то, насколько вообще вся схема отработана, можно будет оценить позднее на практике. Вероятно, теперь предстоит последовательное изучение случаев нарушений и проверка информации с тщательным анализом, полагает парламентарий. Он подчеркнул, что одобряет утверждённую инициативу, так как люди должны понимать, что даже в случае отъезда они не избегут ответственности.

Напомним, накануне Госдума приняла инициативу об аресте имущества релокантов, которые совершили правонарушения «против интересов России». Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин счёл предлагаемые меры справедливыми. В то же время депутат Алексей Куринный выразил мнение, что поправки нужны скорее для психологического и «воспитательного» воздействия на уехавших. Как будет работать новый закон — в материале «Газеты.Ru».

