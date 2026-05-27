В военной прокуратуре заявили, что большинство российских военнопленных подвергались пыткам

Начальник отдела управления надзора за исполнением законов при расследовании преступлений Главной военной прокуратуры РФ Александр Белан заявил, что большинство российских военнопленных, вернувшихся из украинского плена, подвергались там пыткам. Об этом сообщает ТАСС.

«Установлено, что жестокому обращению, физическому насилию и пыткам в плену подверглись большинство из плененных военнослужащих», — поделился Белан на Международном форуме по безопасности.

15 мая посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытают российских военнопленных методами, которые применялись во время военных кампаний в Афганистане и Ираке.

В марте официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что издевательства над попавшими в украинский плен российскими военнослужащими достигли чудовищных масштабов. По словам дипломата, подробности, которыми поделились военные ВС РФ, вернувшиеся из плена, могут «привести в ужас даже самых прожженных циников».

Ранее в ООН заявили о пытках людей в украинском плену.