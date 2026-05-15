Мирошник: ВСУ пытают российских пленных водой и током, как в Афганистане и Ираке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытают российских военнопленных методами, которые применялись во время военных кампаний в Афганистане и Ираке. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Новые методы [пыток] появляются с приходом иностранных инструкторов... Например, человека топят и не дают прийти в себя. Электрические стулья становятся повсеместными. Присутствует подвешивание людей за ноги и долгосрочное избиение», — сказал дипломат.

В марте официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что издевательства над попавшими в украинский плен российскими военнослужащими достигли чудовищных масштабов. По словам дипломата, подробности, которыми поделились военные ВС РФ, вернувшиеся из плена, могут «привести в ужас даже самых прожженных циников».

Она отметила, что для многих украинских врачей «стало рутиной» намеренное причинение боли посредством введения в раны медицинских инструментов, использование российских военнопленных в качестве тренажера для студентов-медиков, нанесение ударов по сломанным костям.

Позже Захарова добавила, что имена «медиков», надевших белый халат для пыток пленных российских солдат на территории Украины, будут установлены.

