Россияне смогут заказывать медицинские справки онлайн

Заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков в рамках заседания комитета Госдумы по охране здоровья заявил, что Минздрав планирует распространить на все регионы РФ сервис для онлайн-заказа. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Ванькова, сервис «Заказ медицинских документов и справок онлайн» введен в тестовом режиме в Чувашской Республике и Тюменской области.

«Мы эту практику планируем в этом году распространить на все субъекты РФ», — отметил замминистра здравоохранения.

Ваньков пояснил, что россияне смогут заказать онлайн сертификаты о профилактических прививках, справки о временной нетрудоспособности, справки об отсутствии контакта с инфекционными больными, заключения о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физкультурой.

12 мая независимый HR-эксперт Анна Аликова рассказала, что в России наблюдается дефицит специалистов в сфере реабилитации, медицинской психологии, нейропсихологии и нутрициологии с медицинским образованием.

Эксперт подчеркнула, что сейчас особенно ощущается нехватка специалистов, работающих с пациентами после операций, инсультов или травм. Также в стране мало нутрициологов, у которых есть медицинское образование. Новые специальности призваны решить вопрос с этим дефицитом.

Ранее Мурашко сообщал о приросте кадров в медицине в России.