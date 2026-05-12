Названы самые востребованные направления в медицине в России

В России наблюдается дефицит специалистов в сфере реабилитации, медицинской психологии, нейропсихологии и нутрициологии с медицинским образованием. Об этом газете «Известия» сообщила независимый HR-эксперт Анна Аликова.

Эксперт подчеркнула, что сейчас особенно ощущается нехватка специалистов, работающих с пациентами после операций, инсультов или травм. Также в стране мало нутрициологов, у которых есть медицинское образование. Новые специальности призваны решить вопрос с этим дефицитом.

По словам Аликовой, в будущем особенно востребованными будут врачи физической и реабилитационной медицины, медицинские психологи, нейропсихологи и специалисты по эргореабилитации. Эксперт придерживается мнения, что появление новых направлений демонстрирует смещение приоритетов от лечения последствий заболеваний к профилактике и поддержанию качества жизни.

«Раньше лечили, теперь стремятся сделать так, чтобы не болеть и жить долго», — подчеркнула она.

HR-эксперт добавила, что для молодых медиков новые специальности способны открыть более комфортные карьерные ниши, где не требуются ночные дежурства и работа в скорой помощи.

Однако новым специальностям будет нужно время на признание в системе здравоохранения. По мнению Аликовой, расширение перечня направлений не должно стать причиной нехватки узкопрофильной помощи, если больницы не будут экономить и заменять нескольких специалистов универсалом.

