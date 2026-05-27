Россия может ограничить въезд в страну из-за Эболы

Россия вслед за Канадой может принять решение об ограничении въезда в страну из-за угрозы распространения Эболы. Это вероятно на фоне сотрудничество со странами Африки по студенческим программам и с учетом того, что инкубационный период у лихорадки составляет семь дней, в течение которых симптомы могут не проявляться, объяснил вирусолог Александр Чепурнов в беседе с НСН.

Решение Канады эксперт объяснил тем, что страна имеет контакты со многими странами, на фоне чего уже могли фиксироваться завозные случаи заболевания. При подозрениях на это лучше предпринять меры заранее, чем потом бороться с уже распространяющейся инфекцией, подчеркнул вирусолог.

В данный момент ожидается, какое решение примут власти США с учетом большого количества граждан из африканских стран – по мнению Чепурного, они также могут пойти по примеру Канады, опираясь на то, что лучше перестраховаться.

Что касается России, то контакты со странами Африки в основном затрагивают студентов, отметил эксперт.

«Инкубационный период в среднем составляет семь дней. Если на границе человек еще хорошо себя чувствует, нет температуры, не факт, что он не болеет, — подчеркнул вирусолог. — Вопрос непростой. Возможно, решение Канады подтолкнет и другие страны, в том числе Роспотребнадзор, подумать об этом».

Напомним, сегодня стало известно, что Канада временно закрыла въезд для жителей стран с высоким риском распространения лихорадки Эбола. В заявлении правительства страны подчеркивается, что запрет распространяется на жителей ДР Конго, Уганды и Южного Судана, а канадские граждане и постоянные резиденты, которые находились в указанных странах, при возвращении должны будут соблюдать карантин в течение 21 дня.

В России ранее усилили санитарный контроль на границе из-за вспышки Эболы в Африке.