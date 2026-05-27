Абитуриентов предупредили об опасности «особых условий» поступления в вуз

Российских абитуриентов и их родителей начали обманывать мошенники, обещая обеспечить им протекцию для поступления в вуз. Якобы для попадания в закрытый список или получения квоты аферисты вынуждают «закрепить место» в учебном заведении с помощью платы, предупредил в беседе с RT главред аналитического издания Runet Владимир Зыков.

«Абитуриенту или родителям могут говорить, что есть резервное место, внутренняя квота, дополнительная льгота, «закрытый список», возможность пройти по целевому набору или зачислиться за счет отказавшегося кандидата», — рассказал эксперт.

После того, как жертва поверит мошеннику, ее просят срочно внести деньги якобы для «закрепления места» либо оплатить организационный взнос. Иногда аферисты также просят прислать документы для подтверждения регистрации либо перейти по ссылке – все это мошеннические схемы.

Поступление в вуз происходит строго по правилам на основе результатов ЕГЭ и вступительных испытаний, подчеркнул Зыков. Кроме того, учитываются победы в олимпиадах, а также действуют целевые наборы, которые проводятся в соответствии с законодательными нормами, заключил специалист.

Накануне доцент Финуниверситета при правительстве РФ Пётр Щербаченко предупредил, что мошенники в последнее время переключились на молодежь. По его словам, молодые люди стали главной целью преступников в силу того, что они являются активными покупателями онлайн-магазинов, пользователями соцсетей и прочих сервисов. Аферисты обманывают их, выдавая себя за представителей вузов, работодателей, инвесторов, отметил эксперт.

