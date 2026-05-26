В полиции назвали самый небезопасный пароль для устройств россиян

Аферисты с помощью ботов постоянно используют пароль admin, чтобы взломать устройства россиян. Об этом сообщил Telegram-канал «Вестник киберполиции».

В МВД со ссылкой на исследования утечек данных уточняют, что admin — один наиболее часто используемых паролей.

«Автоматические боты постоянно сканируют сеть, пытаясь войти с простыми комбинациями вроде admin/admin или другими стандартными вариантами. Такие атаки полностью автоматизированы и ведутся массово», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, пользователи зачастую не меняют заводской пароль admin, считая, что их устройство «никому не интересно» или используется только дома.

Правоохранители подчеркивают, что заводские пароли следует менять сразу на длинные уникальные фразы, а также использовать двухфакторную аутентификацию.

Накануне замначальника Следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов рассказал, что жертвы аферистов обычно обладают такими качествами как сверх пунктуальность, скромность и добросовестность. Также, по словам правоохранителя, чаще всего в «лапы» мошенников попадают люди, которые опасаются общественного осуждения.

Филиппов отметил, что злоумышленники в своих схемах используют методы социальной инженерии, которые основаны на двух эмоциях: страх потери денег и предвкушение удачи.

В Петербурге мошенники обманули 16-летнюю девушку на 13 млн рублей.

 
