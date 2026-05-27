Туристам рассказали, когда не стоит посещать Китай

Психолог Разова: Китай не стоит посещать в октябре
Планируя поездку в Китай, важно учитывать не только погоду, но и национальные праздники. В такие периоды страна переходит в режим массового туризма: вся инфраструктура перегружена, цены взлетают, а очереди становятся бесконечными. Об этом в интервью РИАМО предупредила психофизиолог, психолог, исследователь влияния китайской традиционной медицины на психофизиологическое состояние человека Ксения Разова.

Чтобы не разочароваться, она посоветовала выбирать время между праздниками — например, конец марта — начало апреля или сентябрь.

«Если выбрать правильное время, Китай воспринимается совсем иначе — спокойнее, чище и гораздо более гостеприимно», — сказала Разова.

Самый напряженный период, по ее словам, — Праздник весны (китайский Новый год). Он длится 15 дней между 21 января и 21 февраля. В эти дни совершаются миллиарды поездок, цены на жилье вырастают в 3–5 раз, многие заведения закрываются. Еще один пик — Золотая неделя в начале октября (Национальный день Китая): аналогичная ситуация с толпами и высокими ценами.

Также стоит избегать Дня поминовения усопших (Цинмин) в начале апреля и майских праздников. В эти периоды миллионы китайцев выезжают на природу и курорты, отметила эксперт.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян до этого говорил, что продление безвизового режима между Россией и Китаем взвинтит турпоток между странами на 100-150%. Он объяснил это тем, что КНР — это круглогодичное направление как для пляжного, так и для экскурсионного туризма.

Ранее в Российском регионе упали цены на туры в Китай.

 
