В АТОР спрогнозировали рекордный рост турпотока после продления безвиза с Китаем

Продление безвизового режима между Россией и Китаем взвинтит турпоток между странами на 100-150%, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. В беседе с НСН такие ожидания он объяснил тем, что КНР – это круглогодичное направление как для пляжного, так и для экскурсионного туризма.

«Мы входим в первый полноценный год, когда у нас действует безвизовый режим. По итогам первого квартала уже зафиксировали рост более 60%, — отметил эксперт. — Мы оцениваем объем туристов очень амбициозно. Турпоток может вырасти на 100-150%».

На статистику, однако, влияют жители приграничных регионов, которые пересекают границу иногда по несколько раз в день – реальных туристов в Китае не 2,5 млн, как говорят данные, а меньше, пояснил Мурадян. В то же время он подтвердил, что эта страна вошла в тройку самых популярных у россиян, и сохранит такой статус в течение всего текущего года.

Что касается въездного туризма, то, по данным погранслужбы, Россию посетили около 2,2 млн граждан Китая, причем сюда также входят поездки жителей приграничных регионов, что искажает статистику, отметил турэксперт.

«Китайские туристы остаются абсолютными лидерами по въездному турпотоку. И останутся ими в 2026 году», — заключил он.

Напомним, накануне официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай продлит безвизовый режим с Россией до конца 2027 года. Уточняется, что россияне с обычными паспортами могут въезжать в Китай для деловых поездок, туризма, посещения родственников и друзей, обмена или транзита на срок до 30 дней без оформления визы.

Ранее стало известно, что россияне идут на абсолютный рекорд по поездкам в Китай.

 
