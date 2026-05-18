В Российском регионе упали цены на туры в Китай

В Свердловской области на 19% снизились цены на поездки в Китай. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на Свердловскстат.

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев при этом сообщил изданию, что такие данные обусловлены открытием нового направления.

«Возможно, на статистике отразилось, что стартуют новые программы с вылетом в Урумчи со стоимостью авиабилета 19 тыс. рублей. Но это новое направление, поэтому цена такая низкая. В действительности же, что касается рейсов в Пекин, стоимость не изменилась», — отметил эксперт.

Он добавил, что интерес свердловчан к Китаю растет: если раньше путешественники уделяли внимание в основном Пекину и пляжному Хайнаню, то сейчас становятся популярными и другие направления.

Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов до этого заявил, что КНР может выйти на первое-второе место среди самых популярных зарубежных направлений для российских туристов, если двусторонний безвизовый режим будет продлен после конца 2026 года.

