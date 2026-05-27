Россиянам объяснили, можно ли запивать еду ледяными напитками

Многие любят запивать еду ледяной водой или другими охлажденными напитками, считая это абсолютно безопасным. Однако, как рассказала в беседе с РИАМО врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова, такая привычка может неблагоприятно влиять на пищеварение. По ее словам, под воздействием холодной жидкости усиливается моторика желудка, из-за чего пища, не успев полноценно обработаться, быстрее перемещается в кишечник.

В результате могут появиться вздутие и повышенное газообразование. Кроме того, чувство насыщения наступает с опозданием и человек съедает больше необходимого, отметила специалист.

Отдельное внимание она обратила на влияние температуры на слизистую желудка: холодная вода может выступать как дополнительный раздражающий фактор, особенно при уже имеющихся заболеваниях ЖКТ.

Врач советует употреблять напитки температурой примерно 60–65°C. Также важно не запивать еду непосредственно в процессе жевания: сначала пища должна достаточно обработаться слюной, содержащей ферменты для начального этапа пищеварения.

Слишком горячие напитки, как и холодные, тоже нежелательны — они могут травмировать слизистую желудка и эмаль зубов, заключила Мельникова.

Доцент кафедры терапевтической стоматологии Пироговского Университета, стоматолог, хирург, пародонтолог Денис Моисеев до этого предупреждал, что постоянное употребление холодных или ледяных напитков может привести к образованию трещин между зубом и пломбой.

Эмаль обладает высокой устойчивостью к компрессионным нагрузкам, каковым является быстрое охлаждение. Однако повторяющийся термический шок является признанным фактором в развитии и распространении микротрещин эмали, объяснил эксперт.

Ранее врач запретила запивать шашлык ледяными напитками.