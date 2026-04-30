Врач запретила запивать шашлык ледяными напитками

Ощущение тяжести, спазмы или резкая боль в животе после шашлыков — это не всегда последствия качества мяса или маринада. Причина может скрываться и в обычном стакане холодной воды или газировки, рассказала «Газете.Ru» эксперт телеканала «Доктор», врач-терапевт, диетолог Елена Устинова.

Переваривание мяса — это сложный многоуровневый процесс, который начинается с воздействия желудочного сока. Главный инструмент здесь — соляная кислота, которая должна расщепить жесткие мясные волокна.

«Если мы едим мясо и одновременно пьем, то концентрация кислоты в желудке снижается, — объясняет Устинова. — Она становится недостаточно насыщенной, что существенно замедляет весь процесс пищеварения».

Фактически, заливая мясо жидкостью, мы разбавляем естественный «растворитель», заставляя желудок работать в несколько раз медленнее и дольше.

Вторая проблема кроется в физических свойствах животного жира. Шашлык, особенно из свинины или баранины, богат насыщенными жирными кислотами. Особенность этих жиров в том, что они остаются жидкими только при достаточно высокой температуре.

«Если мы одновременно пьем холодные напитки, то жир у нас в желудке может, грубо говоря, «затвердеть», — предупреждает врач. — Из-за этого мы чувствуем резкую тяжесть и боль. Сочетание ледяной воды и жирного мяса крайне неблагоприятно: активность переваривания падает, и возникает болезненный синдром».

Когда жир под воздействием холода меняет свою консистенцию на более плотную, он превращается в трудноперевариваемую массу. Это провоцирует спазмы гладкой мускулатуры желудка, которые мы ощущаем как резкие «прострелы» или тянущую боль.

Хотя ударные дозы ледяных напитков вредны для любого желудка, есть группы людей, которым такие эксперименты на пикнике категорически противопоказаны. В первую очередь это те, кто уже знаком с хроническими заболеваниями ЖКТ.

«Особенно осторожными нужно быть тем, у кого уже есть дискомфорт или болезни пищеварения», — отмечает Устинова.

Для людей с гастритом, панкреатитом или нарушениями в работе желчного пузыря резкое охлаждение желудка на фоне жирной пищи может стать триггером для острого приступа, требующего медицинской помощи.

Если чувство жажды или желание запить плотное блюдо непреодолимы, эксперт советует сменить температурный режим и состав напитка.

«В идеале мы запиваем шашлык каким-то горячим или теплым напитком — например, чаем или кофе. А холодную воду желательно пить в промежутках между приемами пищи», — рекомендует терапевт.

Теплая жидкость, в отличие от холодной, не вызывает спазма сосудов и не мешает жирам эмульгироваться. Также врач напоминает о важности механической обработки пищи: «Шашлык нужно очень тщательно жевать. Чем дольше мы жуем, тем лучше мясо будет обрабатываться ферментами». Отличным подспорьем для системы пищеварения станут и овощи: клетчатка помогает организму легче справиться с тяжелым белком.

Чтобы снизить нагрузку на пищеварительную систему и насладиться любимым шашлыком без последствий, следуйте нескольким простым правилам.

Тщательно пережевывайте: чем дольше вы жуете, тем лучше мясо обрабатывается ферментами желудка.

Выбирайте напитки правильно: в идеале, запивать шашлык следует горячим напитком (чай, кофе). Холодную воду лучше пить между приемами пищи.

Добавьте овощи: сочетание шашлыка с овощами снижает общую нагрузку на пищеварительную систему.

«Чем раньше мы позаботимся о своем организме, тем дольше он нам послужит без боли», — подчеркивает врач-терапевт.

