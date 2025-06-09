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Стоматолог рассказал, как ледяной напиток может повлиять на пломбу

Врач Моисеев: ледяные напитки могут привести к трещине между зубом и пломбой

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Shutterstock/Holiday.Photo.Top

Постоянное употребление холодных или ледяных напитков может привести к образованию трещин между зубом и пломбой, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры терапевтической стоматологии Пироговского Университета, стоматолог, хирург, пародонтолог Денис Моисеев.

Эмаль обладает высокой устойчивостью к компрессионным нагрузкам, каковым является быстрое охлаждение. Однако повторяющийся термический шок является признанным фактором в развитии и распространении микротрещин эмали. Эти дефекты часто не видны невооруженным глазом, но могут быть обнаружены при тщательном осмотре или с помощью увеличительной техники.

«Особенно уязвимы границы между эмалью и пломбировочными материалами. Коэффициенты теплового расширения эмали и материала пломб различаются. Резкое охлаждение создает напряжение на границе раздела, что может привести к образованию микрощелей (краевой проницаемости) или даже сколов эмали вдоль пломбы, особенно при наличии функциональной перегрузки зубочелюстной системы», — рассказал врач.

По словам Моисеева, резкий перепад температуры при контакте ледяного напитка с поверхностью зуба (особенно нагретой, например, после горячей пищи) создает значительное напряжение в структуре эмали и дентина.

«Эмаль, хотя и является самым твердым веществом в организме человека, не лишена определенной хрупкости. Повторяющиеся циклы быстрого охлаждения и последующего нагревания могут приводить к возникновению микроскопических дефектов в кристаллической решетке гидроксиапатита (основного компонента зубной эмали)», — говорит Моисеев.

Многие популярные холодные напитки — газированные воды, соки, лимонады, спортивные напитки — обладают низким pH. Они оказывают на зуб косвенное воздействие через кислотность, которую холод может маскировать. Кислота деминерализует эмаль, делая ее более пористой и уязвимой к любым механическим и термическим воздействиям, включая сам холод.

«Сочетание низкой температуры и низкого pH может быть особенно опасно», — заключил врач.

Ранее врач назвал самые неприятные инфекции, которыми можно заразиться при купании.

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