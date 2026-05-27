В Таганроге ввели локальный режим ЧС

В Таганроге ввели локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после атаки украинских войск. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

По ее словам, в результате удара оказалась повреждена котельная на улице Циолковского, 40. Ее работа приостановлена, поэтому несколько жилых домов остались без горячей воды.

Камбулова также сообщила о пострадавших среди мирных жителей — двое горожан получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время они госпитализированы и находятся под наблюдением врачей. Глава города подчеркнула, что власти окажут пострадавшим всю необходимую помощь и поддержку.

Утром 27 мая губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что российские военные уничтожили ракету Вооруженных сил Украины над Таганрогом. Тогда было известно, что в результате падения обломков ракеты произошло возгорание автомобилей на улице Циолковского.

В ночь на 21 мая Ростовскую область атаковали более 30 беспилотников. Военные сбили беспилотники в Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском и Шолоховском районах. Обломки дронов вызвали два лесных пожара в Вешенском лесничестве. Оба возгорания были оперативно потушены.

