Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Таганроге ввели локальный режим ЧС

Власти Таганрога ввели локальный режим ЧС после атаки украинских войск
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Таганроге ввели локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после атаки украинских войск. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

По ее словам, в результате удара оказалась повреждена котельная на улице Циолковского, 40. Ее работа приостановлена, поэтому несколько жилых домов остались без горячей воды.

Камбулова также сообщила о пострадавших среди мирных жителей — двое горожан получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время они госпитализированы и находятся под наблюдением врачей. Глава города подчеркнула, что власти окажут пострадавшим всю необходимую помощь и поддержку.

Утром 27 мая губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что российские военные уничтожили ракету Вооруженных сил Украины над Таганрогом. Тогда было известно, что в результате падения обломков ракеты произошло возгорание автомобилей на улице Циолковского.

В ночь на 21 мая Ростовскую область атаковали более 30 беспилотников. Военные сбили беспилотники в Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском и Шолоховском районах. Обломки дронов вызвали два лесных пожара в Вешенском лесничестве. Оба возгорания были оперативно потушены.

Ранее ВСУ ударили по автомобилю в Белгородской области.

 
Теперь вы знаете
Атака на Севастополь, льготная ипотека для ученых и оповещения на курортах. Что нового к утру 27 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!