ВСУ ударили по автомобилю в Белгородской области

Мужчина пострадал из-за атаки дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области

Мужчина получил ожоги и ушибы в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона в мессенджере «Макс».

Отмечается, что инцидент произошел между селами Нижнее Березово-Второе и Старовщина.

Пострадавшего доставили в областную клиническую больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь. Его автомобиль также пострадал, говорится в сообщении.

