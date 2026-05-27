ВСУ ударили по автомобилю в Белгородской области

Мужчина получил ожоги и ушибы в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона в мессенджере «Макс».
Отмечается, что инцидент произошел между селами Нижнее Березово-Второе и Старовщина.
Пострадавшего доставили в областную клиническую больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь. Его автомобиль также пострадал, говорится в сообщении.
В министерстве обороны РФ сообщили, что в ночь на 27 мая силы противовоздушной обороны сбили 140 украинских беспилотников над российскими регионами.
В Туапсе обломки сбитых беспилотников упали на территории морского терминала, в результате чего произошло возгорание.
В Севастополе ВСУ ударили по зданию Центрального банка.
