Врач дала советы для поддержания здоровья кожи

Врач Егорова: загорать важно только утром и после 16:00
Для поддержания здоровья кожи важно не сгорать на солнце и загорать только в безопасные часы — утром и после 16:00. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова.

По ее словам, при выходе на улицу важно обязательно использовать солнцезащитный крем.

«Девушкам, которые хотят долго сохранить красоту и молодость, избежать пигментации на лице и фотостарения, нужно постоянно использовать солнцезащитный крем с фактором защиты SPF 50+ на лицо, шею, декольте и кисти рук. Тогда у вас будет прекрасная белая красивая кожа без пигментных пятен, и вы дольше будете молодыми и красивыми», — подчеркнула Егорова.

Врач также посоветовала регулярно проходить профилактическое обследование кожи, чтобы вовремя заметить изменения. Так, например, это поможет выявить меланому на ранней стадии.

Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева до этого говорила, что пища не оказывает прямое влияние на старение кожи. Однако при регулярном избытке некоторых продуктов в рационе ускоряются процессы, связанные с ухудшением ее состояния.

