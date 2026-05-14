Врач развеял главные мифы о родинках

Врач Зурабов: повреждение родинок не приводит к раку
Врач-онколог Юсуповской больницы Георгий Зурабов в интервью РИАМО развенчал несколько распространенных мифов о родинках. Во-первых, травма или случайное повреждение родинки не приводит к ее перерождению в злокачественную опухоль.

«Второе — если их большое количество, то однозначно есть вероятность, что будет рак кожи — это тоже неправда. При большом количестве новообразований кожи вероятность выше, но это чисто статистически: чем больше образований, тем выше риск, что какое-то из них может быть злокачественным, но не более того», — отметил Зурабов.

Также неверно считать, что темный цвет, большой размер или увеличение родинки — это однозначный признак патологии: многие доброкачественные образования выглядят неэстетично, но совершенно безопасны, продолжил специалист.

Самый главный миф, по словам врача, заключается в том, что избавляться от родинок вредно и опасно. На самом деле удалять можно как доброкачественные, так и злокачественные образования, причем последние — обязательно.

Врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова до этого рассказала, как отличить обычную родинку от меланомы.

По ее словам, одним из самых простых методов самопроверки является метод ABCDE. Он включает в себя оценку родинки по пяти критериям: асимметрия, края, цвет, размер и новые симптомы.

Ранее врач раскрыла, представляют ли опасность красные родинки.

 
