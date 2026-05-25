Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Диетолог назвала продукты, которые влияют на старение кожи

Диетолог Лебедева: состояние кожи зависит от образа жизни и рациона
Shutterstock

Пища не оказывает прямое влияние на старение кожи. Однако при регулярном избытке некоторых продуктов в рационе ускоряются процессы, связанные с ухудшением ее состояния. Об этом газете «Известия» рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

«К такой пище относят сахар и рафинированные углеводы, алкоголь, переработанное мясо, ультрапереработанные продукты (фастфуд, полуфабрикаты), избыток соли. Их объединяет не «магический вред», а влияние на метаболизм: скачки глюкозы, хроническое воспаление, окислительный стресс и дефицит нутриентов», — объяснила специалист.

По ее словам, скорость старения кожи зависит от генетики, образа жизни и питания человека. При этом важно обращать внимание не на конкретные продукты, а на частоту и объемы их употребления.

Диетолог подчеркнула, что кожа будет выглядеть здоровой, если рацион закрывает несколько ключевых позиций: полноценный белок, Омега-3 жирные кислоты, антиоксиданты, цинк, селен, железо и витамины группы B. Кроме того, рекомендуется следить за количеством выпиваемой жидкости. Достаточное потребление воды также положительно влияет на состояние кожи.

Кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог, основатель и главный врач Artleo Clinic Екатерина Васильева до этого говорила, что обмен веществ оказывает заметное влияние на возрастные изменения лица. По ее словам, инсулин стимулирует накопление жировой ткани, из-за чего увеличивается вероятность появления второго подбородка, одутловатости лица и увеличения щек. В то же время в отдельных зонах может происходить и потеря объема.

Ранее косметолог рассказала, зачем нужна сыворотка с флоретином.

 
Теперь вы знаете
«Холоп 3», Данте в руках бандитов и новый Маугли с лисенком. Кинопремьеры июня-2026, которые стоит увидеть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!