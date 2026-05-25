Диетолог назвала продукты, которые влияют на старение кожи

Пища не оказывает прямое влияние на старение кожи. Однако при регулярном избытке некоторых продуктов в рационе ускоряются процессы, связанные с ухудшением ее состояния. Об этом газете «Известия» рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

«К такой пище относят сахар и рафинированные углеводы, алкоголь, переработанное мясо, ультрапереработанные продукты (фастфуд, полуфабрикаты), избыток соли. Их объединяет не «магический вред», а влияние на метаболизм: скачки глюкозы, хроническое воспаление, окислительный стресс и дефицит нутриентов», — объяснила специалист.

По ее словам, скорость старения кожи зависит от генетики, образа жизни и питания человека. При этом важно обращать внимание не на конкретные продукты, а на частоту и объемы их употребления.

Диетолог подчеркнула, что кожа будет выглядеть здоровой, если рацион закрывает несколько ключевых позиций: полноценный белок, Омега-3 жирные кислоты, антиоксиданты, цинк, селен, железо и витамины группы B. Кроме того, рекомендуется следить за количеством выпиваемой жидкости. Достаточное потребление воды также положительно влияет на состояние кожи.

Кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог, основатель и главный врач Artleo Clinic Екатерина Васильева до этого говорила, что обмен веществ оказывает заметное влияние на возрастные изменения лица. По ее словам, инсулин стимулирует накопление жировой ткани, из-за чего увеличивается вероятность появления второго подбородка, одутловатости лица и увеличения щек. В то же время в отдельных зонах может происходить и потеря объема.

