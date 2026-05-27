Стало известно, какие родинки требуют обращения к врачу

Родинки требуют обращения к врачу, если они меняют цвет на черно-синий и не имеют ровных границ. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова.

По ее словам, определить опасную родинку самостоятельно может быть сложно, поскольку для этого нужна определенная насмотренность. Она отметила, что чаще всего пациенты приходят к специалисту тогда, когда родинка начинает изъязвляться, кровить и переходит в стадию меланомы.

«Можно сделать так: сфотографировать родинку на телефон при хорошем разрешении и увеличить. Если вы не видите четкого контура, это уже повод обратиться к врачу и спросить, все ли нормально», — подчеркнула Егорова.

Врач-онколог Суна Исакова до этого рассказала, как отличить обычную родинку от меланомы. По ее словам, одним из самых простых методов самопроверки является метод ABCDE. Он включает в себя оценку родинки по пяти критериям: асимметрия, края, цвет, размер и новые симптомы.

Исакова уточнила, что к врачу нужно обращаться, если кожное новообразование является несимметричным, имеет неровные и нечеткие края. Также стоит беспокоиться, если родинка имеет неоднородный цвет, быстро увеличивается или стала больше шести миллиметров.

Ранее врач развеял главные мифы о родинках.