Онколог объяснила, как отличить обычную родинку от меланомы

Врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова рассказала «Ленте.ру», как отличить обычную родинку от меланомы Злокачественное новообразование из пигментных клеток, расположенных в коже и слизистых оболочках органов.

По ее словам, одним из самых простых методов самопроверки является метод ABCDE. Он включает в себя оценку родинки по пяти критериям: асимметрия, края, цвет, размер и новые симптомы.

Исакова уточнила, что к врачу нужно обращаться, если кожное новообразование является несимметричным, имеет неровные и нечеткие края. Также стоит беспокоиться, если родинка имеет неоднородный цвет, быстро увеличивается или стала больше шести миллиметров.

За родинками важно наблюдать в динамике и обращать внимание даже на малейшие изменения, отметила врач.

«Любое новое проявление, будь то зуд, кровоточивость или появление узелков, требует внимания», — поделилась Исакова.

26 февраля врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова рассказала, что красные и розовые пятна на теле часто принимают за родинки, однако, на самом деле это расширенные или лопнувшие капилляры, которые не представляют угрозы для здоровья.

По ее словам, такие изменения могут быть вызваны возрастом или генетикой и являются косметическим дефектом. Их можно скорректировать лазером или фотоомоложением. При этом пытаться отбеливать их домашними мазями или кремами бесполезно, потому что это не пигмент, а сосуд, уточнила врач.

