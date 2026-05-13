Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Онколог объяснила, как отличить обычную родинку от меланомы

Онколог Исакова: самопроверка родинок на меланому включает пять критериев
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова рассказала «Ленте.ру», как отличить обычную родинку от меланомы Злокачественное новообразование из пигментных клеток, расположенных в коже и слизистых оболочках органов.

По ее словам, одним из самых простых методов самопроверки является метод ABCDE. Он включает в себя оценку родинки по пяти критериям: асимметрия, края, цвет, размер и новые симптомы.

Исакова уточнила, что к врачу нужно обращаться, если кожное новообразование является несимметричным, имеет неровные и нечеткие края. Также стоит беспокоиться, если родинка имеет неоднородный цвет, быстро увеличивается или стала больше шести миллиметров.

За родинками важно наблюдать в динамике и обращать внимание даже на малейшие изменения, отметила врач.

«Любое новое проявление, будь то зуд, кровоточивость или появление узелков, требует внимания», — поделилась Исакова.

26 февраля врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова рассказала, что красные и розовые пятна на теле часто принимают за родинки, однако, на самом деле это расширенные или лопнувшие капилляры, которые не представляют угрозы для здоровья.

По ее словам, такие изменения могут быть вызваны возрастом или генетикой и являются косметическим дефектом. Их можно скорректировать лазером или фотоомоложением. При этом пытаться отбеливать их домашними мазями или кремами бесполезно, потому что это не пигмент, а сосуд, уточнила врач.

Ранее стало известно, какие изменения родинок должны насторожить.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!