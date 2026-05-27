Митрополит Иларион рассказал о содержании в чешском СИЗО

Митрополит Иларион заявил, что в Чехии его держали в холодном изоляторе без еды

Митрополит Иларион заявил, что в Чехии его держали в холодном изоляторе без питания и возможности выспаться. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, особенно тяжелыми были первые часы в изоляторе, так как было очень холодно и приходилось постоянно двигаться.

«Не было никаких звуков, книг, бумаги, ручки. Подушек тоже не было – плоские нары. Спать получалось только урывками», — рассказал Иларион.

Митрополит Иларион с 2009 по 2022 годы возглавлял Отдел Внешних Церковных Связей (ОВЦС) РПЦ. В 2022 году он был назначен митрополитом Будапештским и Венгерским с освобождением от должности председателя ОВЦС. В 2024 году освобожден от управления епархией и почислен на покой. Решением Синода митрополит Иларион был направлен на служение в Карловы Вары.

24 мая в Чехии полиция задержала клирика после обнаружения в его автомобиле четырех контейнеров с веществом белого цвета. При этом сам священник любые подозрения в незаконном обороте наркотиков отверг, назвав «само предположение о подобном» «безусловно ложным». Позднее Илариона и его оператора отпустили из-под стражи без предъявления обвинений.

Его защита сообщила, что досмотр машины проводили с нарушениями, а МИД России назвал случившееся «спланированной провокацией». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее митрополит Иларион поблагодарил патриарха Кирилла за помощь в освобождении.