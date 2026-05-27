Россиянам рассказали, к каким проблемам приведет хронический недосып

Хронический недосып может снизить продолжительность жизни, а также привести к преждевременному старению. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-терапевт и сомнолог Павел Кудинов.

«Хронический недосып приводит к различным заболеваниям: артериальной гипертензии, сахарному диабету, снижению иммунитета и, как крайнее проявление, онкологическим заболеваниям. Сбитый режим даже при сохранении полноценной продолжительности сна приведет к бессоннице, потому что человеку будет тяжело заснуть», — отметил Кудинов.

По его словам, проблемы могут возникнуть и в том случае, если человек систематически просыпается в разное время. Врач пояснил, что биологические часы в этом случае теряют синхронизацию. Это также ускоряет старение организма и представляет риск для обменных процессов. Он добавил, что пострадать при этом может и сердечно-сосудистая система.

Старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, кандидат медицинских наук, физиолог Александр Калюжин до этого рассказал «Газете.Ru», что при несоблюдении режима питания и сна, а также в случае проблем с нервами может появиться перманентная усталость — состояние, при котором человек постоянно испытывает недомогание.

