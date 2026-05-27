Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам рассказали, к каким проблемам приведет хронический недосып

Врач Кудинов: хронический недосып приведет к преждевременному старению
Josep Suria/Shutterstock/FOTODOM

Хронический недосып может снизить продолжительность жизни, а также привести к преждевременному старению. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-терапевт и сомнолог Павел Кудинов.

«Хронический недосып приводит к различным заболеваниям: артериальной гипертензии, сахарному диабету, снижению иммунитета и, как крайнее проявление, онкологическим заболеваниям. Сбитый режим даже при сохранении полноценной продолжительности сна приведет к бессоннице, потому что человеку будет тяжело заснуть», — отметил Кудинов.

По его словам, проблемы могут возникнуть и в том случае, если человек систематически просыпается в разное время. Врач пояснил, что биологические часы в этом случае теряют синхронизацию. Это также ускоряет старение организма и представляет риск для обменных процессов. Он добавил, что пострадать при этом может и сердечно-сосудистая система.

Старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, кандидат медицинских наук, физиолог Александр Калюжин до этого рассказал «Газете.Ru», что при несоблюдении режима питания и сна, а также в случае проблем с нервами может появиться перманентная усталость — состояние, при котором человек постоянно испытывает недомогание.

Ранее врач объяснила связь плохого сна с развитием деменции.

 
Теперь вы знаете
Атака на Севастополь, льготная ипотека для ученых и оповещения на курортах. Что нового к утру 27 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!