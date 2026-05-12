Россиянам рассказали, как выйти из состояния перманентной усталости

При несоблюдении режима питания и сна, а также в случае проблем с нервами может появиться перманентная усталость — состояние, при котором человек постоянно испытывает недомогание. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, кандидат медицинских наук, физиолог Александр Калюжин. Специалист рассказал, как избавиться от этого состояния.

«Перманентная усталость — это не просто «лень» или плохое настроение, а сигнал организма о нарушении баланса между нагрузкой и восстановлением. Чаще всего она возникает при хроническом недосыпании, длительном стрессе, гиподинамии, несбалансированном питании, дефиците железа, витамина D, заболеваниях щитовидной железы, последствиях инфекций и при тревожно-депрессивных состояниях. Первый шаг — вернуть режим: ложиться и вставать примерно в одно и то же время, за час до сна убирать яркий свет, телефон и рабочие переписки», — подчеркнул он.

Калюжин посоветовал россиянам больше двигаться, чтобы избавиться от усталости — при этом резкие тренировки могут навредить в такой ситуации.

«Второй шаг — умеренное движение: ежедневная ходьба 30–40 минут часто эффективнее, чем резкая попытка «начать новую жизнь» с тяжелых тренировок. Важно также наладить питание: регулярные приемы пищи, достаточное количество белка, воды, овощей, ограничение алкоголя и избытка кофеина. Если усталость сохраняется более 2–3 недель, мешает работать и жить, сопровождается одышкой, сердцебиением, потерей веса, температурой, нарушением сна или апатией, необходимо обратиться к врачу. В таких случаях важно не маскировать проблему стимуляторами, а найти причину. Бодрость возвращается не за счет насилия над собой, а через восстановление сна, режима, движения и своевременную диагностику», — заключил он.

