Врач объяснила связь плохого сна с развитием деменции

Деменцию часто связывают с генетикой, но она является лишь одним из факторов развития этой группы заболеваний. В частности, специалисты указывают на роль образа жизни. О том, как сон связан с восстановлением мозга и как снизить риск когнитивных нарушений, «Газете.Ru» рассказала врач-невролог, психиатр Анастасия Журавская.

Деменция нередко возникает на фоне сосудистых нарушений или в сочетании с ними. Отсюда прямая связь нарушений памяти с образом жизни и здоровьем сердечно-сосудистой системы.

«Высокое артериальное давление, например, — это постоянный «гидроудар» по стенкам мелких сосудов мозга, — рассказывает невролог. — Со временем они теряют эластичность и закупориваются. Важно контролировать давление, измерять тонометром, особенно если вы старше 35 лет. И поддерживать его на уровне не выше 130/80. Это самая эффективная защита мозга».

К негативным факторам образа жизни, по словам врача, также относятся переедание, малоподвижный образ жизни, курение и игнорирование проблем со слухом. Кроме того, риск снижения когнитивных функций значительно повышают нарушения сна.

«Именно во сне работает глимфатическая система — наша внутренняя «клининговая служба», которая вымывает токсичные белки из мозга, — объясняет Журавская. — Если сон постоянно нарушен, эти белки накапливаются и образуются бляшки. Это повреждает здоровые нейроны и мешает им «общаться» друг с другом. Кроме того, дефицит отдыха провоцирует малозаметное нейровоспаление и повреждает мелкие сосуды».

Среди всех нарушений сна наибольшую опасность представляют обструктивное апноэ (кратковременные остановки дыхания во сне — прим.) и хронический дефицит глубокой фазы сна, из-за которого мозг не может полноценно вывести токсичные белки, указывает невролог. Эти состояния нередко требуют консультации со специалистом.

На качество восстановления мозга влияют и условия сна, добавляет Журавская. Так, температура в спальне должна быть около 18–20°C, поскольку для глубокого сна телу нужно слегка охладиться. Шум или свет, даже если не заставляют человека проснуться полностью, провоцируют микропробуждения, также негативно сказывающиеся на качестве ночного отдыха.

Удобство спального места также критически важно, поскольку физическое напряжение в мышцах шеи или спины заставляет мозг оставаться в состоянии полубодрствования и сокращает время самой ценной глубокой фазы сна. Категорийный менеджер по матрасам ORMATEK Светлана Котина поделилась советами о том, как повысить качество сна.

«Выбор качественного матраса часто воспринимают как заботу о здоровье спины, но на самом деле влияние спального места на самочувствие гораздо шире, — объясняет Котина. — Люди могут привыкать к дискомфорту и уже не замечать его, пока не испытают разницу. Только после сна на качественном, подобранном с учетом индивидуальных особенностей, матрасе становится понятно, каким может быть качество сна, восстановление после ночного отдыха.

Сон на неподходящем матрасе может вызывать мышечное напряжение, дискомфорт в области шеи и спины и в целом ухудшать качество сна. В результате человек чаще сталкивается с ощущением разбитости, головной болью и дневной усталостью.

Светлана Котина советует внимательно прислушиваться к ощущениям в теле после ночного отдыха. Если человек испытывает скованность в мышцах спины, шеи или чувствует трудности с засыпанием из-за поиска комфортного положения, это часто указывает на необходимость заменить матрас.

«Важно, чтобы спальное место подходило конкретному человеку с учетом его индивидуальных особенностей — веса, состояния здоровья или предпочтений. Людям с повышенной массой тела могут подойти матрасы с усиленной поддержкой и жесткостью выше средней, а тем, кто отдает предпочтение мягкости и комфорту — модели с более податливым верхним слоем», — рекомендует специалист.

Невролог также подчеркивает, что даже длительный сон может оказаться неэффективным, если его качество снижено из-за неподходящих условий. Создание правильной атмосферы в спальне она называет самым доступным способом защитить здоровье сосудов на долгие годы.

